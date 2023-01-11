Общество 11 января 2023, 17:01 Стоимость плюшевых Чебурашек сильно выросла после успеха одноименного фильма в кинопрокате

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Семейный комедийный фильм «Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом. В связи с большим успехом в кинопрокате цены на одноименную плюшевую игрушку выросли в разы, сообщил сайт «ФедералПресс».

В интернет-сервисе «Авито» цена Чебурашки достигла рекордных 100 тысяч рублей.

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Отмечается, что можно найти и более бюджетные варианты — в среднем стоимость Чебурашки варьируется от 400 рублей до 5 тысяч.

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