Российские вузы могут сами снижать стоимость обучения

Российские вузы сами могут принимать решение о снижении стоимости обучения для студентов-контрактников. Об этом сообщили в Минобрнауки.

В законодательстве России закреплена автономия учебных заведений в установлении цены образовательных услуг с учетом минимального допустимого размера стоимости за обучение, пишет Ura.ru.

При этом, как уточнило ИА Nation News, снижение стоимости будет достигаться за счет бюджета университета. Поэтому это может привести к нехватке средств в вузах и ухудшению образовательных программ.

Новый учебный год начался в российских вузах в штатном режиме. За это время в учебных заведениях не зафиксировали вспышек коронавируса, количество зараженных увеличивается в разумных пределах. Как отметил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, сейчас ситуация остается стабильной с эпидемической точки зрения, поэтому никаких дополнительных мер и рекомендаций вводить пока не нужно. Он также добавил, что продолжит наблюдать за дальнейшими событиями.