Стоимость нефть Brent впервые с 2014 года превысила 87 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent впервые с 2014 года поднялась выше 87 долларов за баррель, сообщает РИА «Новости».

Цена Brent подорожала на 0,84%. Марка WTI прибавила в стоимости на 1,3%, торгуясь на отмеке 84,38 долларов за баррель.

Напомним, страны ОПЕК+ с мая 2021 года сократили добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Начиная с августа 2021 гола нефтедобывающий альянс постепенно увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.

ОПЕК+ рассчитывает вернуться к прежним показателям добычи к сентябрю 2022 года.