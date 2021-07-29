Стоимость мобильной связи предложили снизить для пенсионеров

Крупным сотовым операторам пора задуматься над разработкой недорогих тарифов для пенсионеров. С таким заявлением выступил член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев.

«У большинства россиян с возрастом сильно сужается круг общения. Они реже встречаются с друзьями и в целом становятся менее мобильными. Общение по телефону становится для них важным ресурсом для поддержания душевного здоровья. Им нужна возможность в любой момент позвонить близким, не считая минуты», — процитировало слова Нифантьева РИА «Новости».

Он уточнил, что это отражается на качестве жизни пенсионеров. Но низкая пенсия заставляет значительно экономить на мобильной связи. В результате многие не могут позволить себе тарифы с желаемым количеством минут и гигабайтов для общения, подчеркнул общественник.

Член Общественной палаты уверен, что операторы в партнерстве с государством могли бы взять на себя эту социальную нагрузку и предоставить пенсионерам тарифы по низкой цене с необходимым количеством минут и гигабайтов.

В середине июля президент Владимир Путин поручил решить вопрос обеспечения связи вдоль дорог. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко вместе с операторами мобильной связи займется решением этой проблемы.