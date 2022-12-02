Общество 02 декабря 2022, 13:53 Стоимость квартир в новостройках Новой Москвы увеличилась почти на 8%

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Средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках Новой Москвы увеличилась за год на 8% и составила 181 тысячу рублей за квадрат. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на профильные СМИ.

Отмечается, что желающим купить квартиру в Новой Москве придется заплатить на порядок больше, нежели при покупке недвижимости в Троицком административном округе.

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Средняя стоимость квартиры в НАО оценивается в 11,3 миллионов рублей, а потенциальным собственникам квартир в ТАО нужно рассчитывать на восемь миллионов рублей.

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