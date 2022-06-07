Стоимость квартир на российском вторичном рынке снизилась

Квартиры на вторичном рынке жилья продолжают дешеветь в России. Цены могут снижаться вплоть до конца августа, заявил генеральный директор Apple Real Estate Данила Савченко.

По словам специалиста, снижение цен происходит в том числе из-за конкуренции среди продавцов. На фоне падения спроса появляются скидки, которые вынуждены делать и другие участники рынка.

«Скорее всего, эта тенденция продлится до конца августа. Те, кто планирует купить квартиру на вторичном рынке, сейчас находятся в выигрышном положении, так как можно выгодно провести сделку», — сказал Савченко в интервью Life.

Он подчеркнул, что в первую очередь падение цен касается недвижимости комфорт-класса. В этом сегменте стоимость квартир упала на 7-9% по сравнению с уровнем апреля. В самую последнюю очередь снижать цены на жилье будут продавцы бизнес-недвижимости и элитных квартир. Это объясняется сокращением спроса на такую недвижимость на 12%. Вывод новых проектов в данных сегментах практически остановился, а спрос и раньше не был высоким.