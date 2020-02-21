Стоимость авиабилетов упала в России

Специалисты подсчитали, что перелет по России туда-обратно стал дешевле на 23% в период с марта по май. Средний чек составил 10,5 тысячи рублей.

Самые экономные маршруты: Калуга — Краснодар, Минеральные Воды — Москва, Самара — Санкт-Петербург и Москва — Казань.

По оценкам экспертов, стоимость международных рейсов уменьшилась на 3%. Средняя цена — 22,5 тысячи рублей. Наиболее дешевые билеты на эту весну: Ростов-на-Дону — Бишкек, Москва — Ларнака и Москва - Бургас.

«Снижение стоимости перелетов мы связываем с продолжающимся расширением маршрутной карты лоукост-перевозчиков, укреплением курса рубля и увеличением предложения чартерных перевозок», — пояснил генеральный директор Biletix Игорь Константинов.