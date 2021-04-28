Стоимость аренды жилья в Сочи ощутимо превысила столичные цены

Стоимость аренды недвижимости в Сочи ощутимо превысила столичные цены. Так, за студию в центре города придется отдать 80 тысяч рублей, написало РИА ФАН.

А небольшую комнату в трешке могут предложить за 40 тысяч рублей. Отмечается, что некоторые хозяева квартир попросили людей съехать, либо арендовать жилье по более высокому тарифу. Юрист Карина Пермякова посоветовала заключать договор с арендодателями, чтобы избежать подобных ситуаций.

«Всегда нужно заключать договор. В нем как правило прописывают то, что стоимость аренды не может повышаться чаще раза в год. И если хозяин квартиры решил „подзаработать“ на ажиотаже, ему следует показать пункт договора», — отметила специалист.

При этом сейчас в Сочи осталось мало свободных квартир. Уточняется, что на весь город с прилегающими поселками Адлером и Сириусом приходится порядка 700 объявлений. Снять самую дорогую квартиру на месяц стоит 1,5 миллиона рублей.