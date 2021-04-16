«Стоим с пяти утра»: более 100 человек собралось у офиса Turkish Airlines в Москве

Огромная очередь выстроилась у офиса авиакомпании Turkish Airlines на Валовой улице в Москве. Перевозчик отменил рейсы в Турцию после объявления о приостановке полетов в эту страну. Россияне, которые собирались отправиться туда на отдых, теперь часами ждут, чтобы сдать или поменять билеты, сообщило РИА «Новости».

По словам некоторых ожидающих, они заняли очередь еще в 05:00, но спустя почти восемь часов так и не попали в здание. Есть и те, кому повезло, и время ожидания составило 3,5 часа. К офису постоянно подходят все новые несостоявшиеся туристы, но внутрь попасть получается не у всех.

Полеты в Турцию были приостановлены с 15 апреля по 1 июня. Аналогичное решение было принято и по авиасообщению с Танзанией. Причина — рост заболеваемости COVID-19 в этих странах. Кроме того, до 1 июня также был продлен запрет на полеты в Великобританию.

В Роспотребнадзоре считают, что россиян, которые до 1 мая вернутся домой из Турции и Танзании, нужно обязать дважды сдавать тест на коронавирусную инфекцию. Окончательное решение по этой инициативе еще не принято.