«Стоило потерять контракты и доверие»: Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии после скандала

«„Сама виновата“, „сама выбирала“, а „а куда ты смотрела, когда выходила замуж“, „не выноси сор из избы“ или да, „а что ты сделала, чтобы он не бил“. Все эти „умные“ фразы лишь усиливают чувство стыда, вины и отчаяния у пострадавшей девушки. А между тем, чтобы принять решение и выйти из этих больных отношений, ей необходима поддержка и защита», — рассказала телеведущая в ролике.

«Я решила разобраться в проблеме и всю эту неделю общалась с ведущими экспертами в области домашнего насилия. Результатом стал фильм, который поможет избавиться от предрассудков в этом вопросе и — самое главное — расскажет, что делать, если это произошло с вами или с кем-то из ваших знакомых», — написала Тодоренко.

Она также отметила, что, возможно, ей «стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи».

Ранее телеведущая заявила, что женщины могут быть виноваты в том, что их бьют. «Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — спросила Тодоренко. Это возмутило пользовательниц соцсетей, а журнал Glamour лишил ведущую премии «Женщина года». Позже Тодоренко извинилась за свои слова.