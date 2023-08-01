Общество 01 августа 2023, 14:17 Сто московских производителей выйдут на международные маркетплейсы Сергунина: сто компаний из Москвы представят товары на маркетплейсах Турции и Южной Африки Сайт мэра и правительства Москвы

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Сто предпринимателей столицы впервые смогут представить свою продукцию в интернет-магазинах Турции и Южной Африки. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Московский экспортный центр расширил программу продвижения на маркетплейсах дружественных стран. Благодаря этому товары столичных производителей впервые появятся на ресурсах Trendyol в Турции и Takealot в Южной Африке. Здесь представят различные категории, среди которых электроника, текстиль, еда, одежда и многое другое.

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Кроме того, продукты питания из столицы снова будут доступны на китайском маркетплейсе WeChat. В прошлом году там размещались производители лимонадов, сладостей, каш и снеков.

Город профинансирует создание, оформление и продвижение карточек товаров, а также доставку пробной партии. Параллельно продолжается прием заявок по другим направлениям, включая Индию, Иран и Латинскую Америку. Наталья Сергунина Заместитель мэра Москвы

Подать заявку на выбор подходящей площадки и получить консультацию специалистов можно на сайте Московского экспортного центра.

С начала года более 150 компаний при поддержке города уже заключили контракты на поставку товаров в дружественные страны. Из них более трети вышли на международный рынок впервые.

Также за первые шесть месяцев 2023 года 72 столичные компании воспользовались мерами поддержки центра «Моспром». Промышленники столицы активно развивают сотрудничество со странами Ближнего Востока, работают с государствами Юго-Восточной Азии, СНГ и Латинской Америки.