Общество 07 марта 2024, 15:40 Сто километров Большой Крымской Тропы благоустроят в 2024 году

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Первые 100 километров Большой Крымской Тропы уже благоустроили для любителей активного отдыха. Еще 100 километров оборудуют в 2024 году, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко сайту «Крым 24».

По его словам, тропы считаются одним из уникальных преимуществ Крыма, по ним можно ходить практически круглогодично. Маршрут проходит через 20 особо охраняемых территорий, общая протяженность составляет около тысячи километров. Благоустройство тропы поможет в дальнейшем привлечь инвестиции.

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«Потому что вокруг туристической тропы могут развиться и лучше себя чувствовать многие населенные пункты, до которых непросто добраться», — отметил Волченко.