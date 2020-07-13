Стюардессы назвали самую раздражающую привычку пассажиров
Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса по бронированию билетов. С работой ознакомилась Lenta.ru.
Так, 29% бортпроводниц заявили, что им не нравится, когда сидящие в самолете начинают с ними препираться, грубить и не слушать. Еще 12,5% работников авиакомпании расстраиваются, если путешественники что-то ломают на борту или оставляют мусор.
При этом еще 8% еле-еле себя сдерживают, если люди плохо относятся к сидящим с ними рядом и забывают о правилах поведения. Кроме того, 6% респондентов мечтают, чтобы туристы брали меньше вещей в ручную кладь.
Также среди раздражающих привычек пассажиров оказались: оставлять детей без присмотра, летать с плохим настроением или огорчаться, если им во время еды не хватило курицы.
Ранее российские стюардессы поделились мнением о том, каким они видят идеального путешественника. Он должен быть спокойным, вежливым, а еще лучше — спящим.