Стюардессы назвали самую раздражающую привычку пассажиров

Российских стюардесс больше всего выводят из себя люди, которые устраивают конфликты во время полетов. Речь идет о тех, кто любит спорить.

Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса по бронированию билетов. С работой ознакомилась Lenta.ru.

Так, 29% бортпроводниц заявили, что им не нравится, когда сидящие в самолете начинают с ними препираться, грубить и не слушать. Еще 12,5% работников авиакомпании расстраиваются, если путешественники что-то ломают на борту или оставляют мусор.

При этом еще 8% еле-еле себя сдерживают, если люди плохо относятся к сидящим с ними рядом и забывают о правилах поведения. Кроме того, 6% респондентов мечтают, чтобы туристы брали меньше вещей в ручную кладь.

Также среди раздражающих привычек пассажиров оказались: оставлять детей без присмотра, летать с плохим настроением или огорчаться, если им во время еды не хватило курицы.

Ранее российские стюардессы поделились мнением о том, каким они видят идеального путешественника. Он должен быть спокойным, вежливым, а еще лучше — спящим.