Стюардесса рассказала о самых худших случаях с пассажирами в самолете

Бывшая стюардесса вспомнила самые неприятные ситуации, которые происходили с пассажирами в полете. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на The Sun.

Она рассказала, что однажды пассажиру стало плохо. Его пришлось реанимировать прямо в салоне самолета. В это время другой пассажир требовал срочно принести ему кофе. В итоге он написал жалобу по этому поводу.

Еще был случай, когда женщина разлила на своего сына горячий напиток, чтобы получить страховку. К счастью все присутствующие подтвердили, что к сотрудники самолета к этому не имели отношения.

Также женщина рассказала, что один раз турист уронил свою вставную челюсть в унитаз.

Также стюардесса отметила, что иногда у нее возникали неприятности со знаменитыми людьми. Когда что-то их не устраивало, они постоянно акцентировали внимание на своем статусе.

Также ей доводилось сталкиваться и с невоспитанными детьми, которые шумели и бегали по самолету. Стюардесса отметила, что следить за ними в ее обязанности не входило.