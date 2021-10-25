Стюардесса рассказала о мифах при взлете и посадке самолета

Просьба о переводе электронных устройств в авиарежим и снятии наушников являются пережитком прошлого. По словам бортпроводника, взлету и посадке самолета включенный телефон не может каким-нибудь образом навредить. Об этом написал сайт «Ридус».

Такое требование предъявляют к пассажирам из-за того, чтобы привлечь их внимание к демонстрации спасательного оборудования и к инструкции на случай аварийных ситуаций.

«Все электронные устройства переводятся в авиарежим. Понятное дело, что самолет взлетит, даже если пассажиры не выключат телефоны. Сейчас техника такая, что мобильный телефон никак на взлет не повлияет, не сможет заглушить радары. Раньше, конечно, да, была такая опасность. Теперь просто такой пережиток прошлого», — сообщила стюардесса.

Она отметила, что взлет и посадка — самые опасные моменты полета. Пассажиры во время инструктажа должны слушать не музыку в наушниках, а инструкцию по безопасности от бортпроводника.

«Это делается для того, чтобы люди не отвлекались и следили за действиями бортпроводников, когда они устраивают демонстрацию аварийного и спасательного оборудования, чтобы люди не в телефоны смотрели и музыку слушали, а именно следили, как им действовать в аварийной ситуации. Потому что взлет и посадка — это самые опасные фазы полета», — заключила стюардесса.