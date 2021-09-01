Стюардесса раскрыла тайный способ мести хамам

Бывшая стюардесса Шон Кэтлин раскрыла секрет того, как она мстила пассажирам, ведущим себя на борту лайнера недружелюбно и раздражительно. По ее словам, месть должна подаваться холодной вместе с блюдом. Об этом написало «Утро.ру» со ссылкой на издание The Sun.

Кэтлин отметила, что когда подходило время напитков, бортпроводница клала в стаканчики «хамовитых» пассажиров много кубиков льда. Также девушка развеяла миф о том, что в стаканы недружественных пассажиров плюют. Она никогда бы не позволила себе сделать такое, как и ее коллеги.

Отмечено, что члены экипажа не любят, когда их просят налить газированный напиток, ведь из-за шипения его легко пролить на себя. Также стюардессы советуют пассажирам оказаться от чая и кофе на борту. Ведь чайники, в которых их наливают, не всегда хорошо обработаны.