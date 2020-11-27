Стюардесса показала редкое природное явление во время полета

На кадрах видны голубые вспышки, похожие на молнии. Это огни святого Эльма — разряды, которые возникают при большой напряженности электрического поля в атмосфере.

Девушка с ником julia_choco оставила под видео переписку с человеком, который прислал ей этот ролик. Она восхитилась красотой «молний».

«Юль, это не молния. Это огни святого Эльма. Их видно только из кабины пилотов. А вспышки на видео от стробоскопических огней самолета при полете в облачности», — написал ей приятель по имени Борис.

Огни святого Эльма впервые заметили моряки на кончиках мачт. Это природное явление иногда возникает на вершинах гор, на линиях электропередач и макушках деревьев. Пилоты самолета могут увидеть огни святого Эльма на стыках ветровых стекол и корпуса. В авиации их не относят к опасным метеоявлениям.