Общество 26 февраля 2023, 16:23 Стюардесса «Аэрофлота» решила уволиться после «понижения» из-за внешности — СМИ Baza: стюардессу «Аэрофлота» лишили привилегий из-за внешности и знания иностранного языка РИА «Новости»

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Стюардесса «Аэрофлота» решила уволиться из компании после того, как попала в красный список — перечень сотрудников, лишенных всех привилегий, включая работы на международных рейсах, сообщил Telegram-канал Baza. Девушка сообщила, что ее «понизили» из-за уровня знаний иностранных языков и внешности, что особенно ранило ее.

Стюардесса работает в «Аэрофлоте» уже пять лет. По ее словам, раньше она часто летала по работе за границу, но теперь она попала в бан от руководства. Ее занесли в красный список сотрудников, в который работодатель якобы вносит за недостаточный уровень владения иностранными языками и негативное отношение к проводимой Россией политике.

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«У меня даже идей нет, что им могло не понравиться и кому? Кто меня оценивал? Я молчу про этот <…> иняз, мне плевать. Но внешний вид?» — возмутилась девушка в публикации в социальных сетях.

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Ранее источники Baza сообщили, что всех бортпроводников «Аэрофлота» негласно разделили на несколько цветовых групп. В зеленую включили самых привилегированных — эти стюардессы могут летать за границу, а также работать на спецрейсах со знаменитостями. Самая худшая группа — красная. Этим сотрудникам якобы разрешают работать только на внутренних рейсах, без командировок.

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