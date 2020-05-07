Стивен Кинг: жуткие книги успокаивают читателей в неспокойное время

«Я думаю, что в тяжелые времена люди действительно предпочитают жуткие книги. И это верно, так как, когда вы погружаетесь в „Если оно кровоточит“, „Игру Джеральда“ или любой другой материал, то ситуация там оказывается намного страшнее, чем когда вы находитесь в четырех стенах без туалетной бумаги», — пояснил Кинг.

По информации ИА Nation News, писатель отметил, что подобные книги помогают отвлечься от текущих проблем. Он напомнил, что у его персонажей ситуация складывается гораздо хуже.

«Затем вы закрываете книгу и спокойно спите, как ребенок. По крайней мере, это моя теория», — добавил Кинг.