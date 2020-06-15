Стивен Кинг рассказал об идее романа по мотивам «Пятница, 13-е» от лица маньяка

Стивен Кинг рассказал о своем желании написать историю об убийце Джейсоне Вурхизе. Писатель не понимает, почему ни в одной серии «Пятница, 13-е» не попытались раскрыть этого героя.

Об этом Кинг написал в своем Twitter. Он назвал это «лучшей нереализованной идеей».

«Лучшая идея для романа, который я так и не написал (и наверняка не напишу никогда), — это „Я, Джейсон“, где повествование вел бы Джейсон Вурхиз от первого лица. Он рассказал бы о своей адской судьбе и как его раз за разом убивают в лагере у Хрустального озера. Какая экзистенциальная участь!» — написал он.

Однако автор «Оно», «Кэрри» и «Зеленой мили» рассказал, что у него навряд ли получится написать этот роман, поскольку «у него начинает болеть голова», как только он подумает о том, сколько юридических сложностей с получением прав стоит пройти.

Он также отметил, что стоит определенно снять такой фильм. Этим он предложил заняться кинокомпании Blumhouse. Она известна по картине «Паранормальное явление».

Ранее читатели стали сравнивать пандемию коронавируса со вспышкой гриппа-убийцы из его книги «Противостояние». Сам Кинг заявил, что ему от этого становится очень некомфортно.