Эксклюзив 09 января 2023, 18:44 «Стимулировать патриотичных детей». Деятелей культуры предложили приравнять к госслужащим Политолог Ярошенко призвал приравнять ответственность деятелей культуры к госслужащим Unsplash

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После того, как некоторые отечественные артисты заняли антироссийскую позицию, следует изменить подход к выстраиванию культурной сферы, рассказал «360» руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит» Алексей Ярошенко. Он предложил уравнять степень ответственности деятелей культуры и государственных служащих, а также простимулировать приход в индустрию талантливых патриотичных детей.

По словам Ярошенко, исправить сложившуюся ситуацию можно двумя способами. Первый — дать возможность проявить себя тем детям, которые много лет занимаются искусством и состоят в патриотических организациях и движениях.

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«Создавать для них возможность бесплатного и внеконкурсного поступления на бюджетные места в учебные заведения, связанные с искусством — театральные училища, институты и так далее. То есть стимулировать патриотичных, деятельных детей приходить в искусство», — отметил собеседник «360».

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Вторым шагом, по мнению Ярошенко, должна стать ревизия тех, кто уже занимается культурой и искусством.

«Предлагаю приравнять культурную деятельность и деятельность в искусстве к государственной службе, потому что тот уровень влияния, который оказывают на общественное сознание деятели культуры и искусства, конечно, иногда во многом сопоставим с государственными решениями», — добавил специалист.

По словам Ярошенко, если артисты и другие деятели сферы культуры и искусства живут за счет бюджетных средств, они тоже должны иметь некоторые ограничения — потому что служат государству.

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