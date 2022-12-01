Общество 01 декабря 2022, 13:22 Стилист Зверева рассказала, как правильно выбрать пуховик Стилист Зверева: в холодное время года лучше всего согреют пух и перо piqsels

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Стилист Юлия Зверева в разговоре с изданием NEWS.ru рассказала, как правильно подобрать пуховик на зиму, чтобы не замерзнуть и при этом выглядеть стильно.

По словам эксперта, пуховики делятся на две категории — с натуральным наполнителем и искусственным. Зимой лучше всего согревают пуховики, наполненные пухом и пером. Также теплыми наполнителями будут холлофайбер, синтепух или синтепон.

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«Пух согревает, а перо держит форму пуховика. Если пуха менее 80%, скорее всего, это демисезонная модель. Стежка пуховика не должна быть частой. Чем она реже, тем больше воздушная подушка между пухом, сохраняющая тепло», — сообщила Зверева.

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Не менее теплым будет и искуственный наполнитель тинсулейт. Он, по словам эксперта, достаточно легкий, тонкий и упругий. Им часто наполняют костюмы астронавтов и полярников.

«Он очень легкий, тонкий и упругий, при этом обеспечивает отличную теплоизоляцию, согревает лучше, чем пух, и выдерживает температуру до минус 40 градусов», — резюмировала стилист.