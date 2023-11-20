Общество 20 ноября 2023, 19:07 Стилист Живутская назвала серый и бордовый самыми модными цветами зимы

Читать 360tv в

Самыми актуальными цветами осени и зимы 2023–2024 являются темно-серый и бордовый. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала стилист и модный экскурсовод Юлия Живутская.

По ее словам, если человек выбирает одежду в трендовой цветовой гамме, то образ может получиться слишком темным. Поэтому стоит добавлять в него яркие акценты. Например, можно разбавить лук сумкой или шарфом. Стилист также посоветовала, как правильно сочетать цвета.

Реклама

«У нас очень много прибавляется аксессуаров зимой, важно создать цветовой ритм комплекта. Есть два приема: самый простой — протягиваем цвет по вертикали, соединяем голову, линию талии и ноги одним цветом. <…> Три таких точки должны быть одинакового цвета. Например, капюшон худи, сумка и сапоги одного цвета», — объяснила Юлия Живутская.

Авторы: