Стилист Влад Лисовец назвал «стилистику 70-х» главным трендом уходящего года

Звездный стилист Влад Лисовец рассказал о главных трендах уходящего года, которые сохранятся и в 2022 году. По словам эксперта, в моду вернулись лаковые ткани, бархат и приталенные пиджаки. Об этом он сообщил «Общественной службе новостей».

«В моду возвращаются лаковые и ткани, в моду входит бархат. Все более приталенными становятся пиджаки, силуэт становится более приталенный. Берем за базу стилистику 70-х: обувь на платформе, грубый каблук. Самый популярный цвет, который чаще всего встречается, это розовый, но не бойтесь цветов 70-х. Это хаки, коричневый, бежевый, горчичный. Голубой и все его оттенки тоже остаются в тренде», — сообщил Лисовец.

Он отметил, что в конце 2021-начале 2022 года у девушек в одежде появится больше женственности. В новом сезоне будут модными плечи-фонарики, приталенные платья, вырез декольте, то есть максимально женственная одежда, но в сочетании с грубой обувью.

Основным трендом из уходящего года по-прежнему сохраняются расклешенные джинсы с завышенной талией. Также можно покупать классические брюки черного и коричневого цветов. При этом они должны быть либо прямые и широкие, либо расклешенные, заключил стилист.