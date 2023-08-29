Общество 29 августа 2023, 16:15 Стилист Субота назвал локоны самой востребованной прической у невест в 2023 году

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Чаще всего невесты в 2023 году делают выбор в пользу прически с локонами. Об этом «Газете.ru» рассказал звездный стилист, чемпион России по визажу Иван Субота.

Он также отметил, что большиство предпочитают плавные волны и не слишком большой объем. А тугие локоны и шиньоны сейчас признаны антитрендом.

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На втором месте среди популярных причесок — гладкие пучки. Наконец, стильно выглядят волосы, закрученные в ракушку, и высокие хвосты.

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