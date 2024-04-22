Общество 22 апреля 2024, 15:37 Стилист Софронова рассказала, что в тренде летом 2024 года останутся объемные сумки

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Объемные сумки уже несколько лет не теряют своей актуальности, останутся в тренде они и летом 2024 года. Об этом «Москве 24» рассказала стилист-имиджмейкер Цветана Софронова.

По ее словам, модницы отдают предпочтение большим моделям из-за их практичности и удобства. В частности, из-за возможности положить в такую сумку все необходимые вещи.

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«Можно подобрать модель в виде объемного мешка или отдать предпочтение тоуту либо большому клатчу. Важно лишь помнить, что такие сумки лучше смотрятся, когда их носят именно в руках, а не на плече», — отметила стилист.

Она добавила, что летом дополнить свой образ можно будет плетеным сумками. Они будут уместны не только на пляже, но и в повседневной жизни.

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