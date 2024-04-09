Общество 09 апреля 2024, 12:28 Стилист Скорокосова предложила использовать косынки как широкие ленты вокруг головы

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Головные уборы давно перестали быть просто функциональным элементом. Теперь с помощью таких аксессуаров образ приобретает индивидуальность. Об этом рассказала стилист Ольга Скорокосова в беседе с «ФедералПресс».

Эксперт предложила несколько способов использования данных предметов гардероба весной. Так, косынки можно повязать вокруг головы как широкие ленты. Отличная альтернатива — банданы с принтами и цветами.

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По словам специалиста, добиться хулиганской дерзости помогут «кепки газетчика». А вот шляпы всегда добавят стилю элегантности.