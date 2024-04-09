09 апреля 2024, 12:28
Стилист Скорокосова предложила использовать косынки как широкие ленты вокруг головы
Головные уборы давно перестали быть просто функциональным элементом. Теперь с помощью таких аксессуаров образ приобретает индивидуальность. Об этом рассказала стилист Ольга Скорокосова в беседе с «ФедералПресс».
Эксперт предложила несколько способов использования данных предметов гардероба весной. Так, косынки можно повязать вокруг головы как широкие ленты. Отличная альтернатива — банданы с принтами и цветами.
Реклама
По словам специалиста, добиться хулиганской дерзости помогут «кепки газетчика». А вот шляпы всегда добавят стилю элегантности.
Красота
Реклама
Реклама