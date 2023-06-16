Общество 16 июня 2023, 13:50 Стилист Скорокосова посоветовала выбирать для лета очень массивные украшения

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Аксессуары всегда являются неотъемлемым атрибутом образа, в этом году акцент лучше сделать на очень крупных серьгах и ожерельях. Об этом «ФедералПресс» рассказала стилист Ольга Скорокосова.

По ее словам, в одежде в этом сезоне можно выбирать все оттенки малинового и другие яркие цвета. Стилист также посоветовала присмотреться к красному, желтому, голубому и салатовому. И, конечно, дополнить образ аксессуарами.

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«Главная тенденция — это украшения размера XXXL. Они солируют в образах. Это и крупные серьги, и ожерелья с камнями, массивные серьги в этническом стиле. Конечно, тренд этого лета — украшения с морской тематикой», — рассказала Ольга Скорокосова.

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