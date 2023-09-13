Общество 13 сентября 2023, 11:45 Стилист Скорокосова посоветовала осенью носить оттенки бордо и терракота для поднятия настроения

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Осенью можно поднять себе настроение с помощью яркой одежды, необязательно облачаться в блеклые и бесцветные вещи. Об этом «ФедералПресс» рассказала стилист Ольга Скорокосова.

По ее словам, вдохновение можно искать в самой природе и оттуда же брать цвета. Так, хорошо будут смотреться все оттенки коричневого, терракоторые и бордовые вещи. Кроме того, их яркость и насыщенность можно подчеркнуть, оттенив графитовыми или серыми элементами одежды.

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