Общество 19 июля 2023, 17:09 Стилист Скорокосова посоветовала не брать с собой на шопинг подруг, если они не являются экспертами в моде

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Стилист Ольга Скорокосова в разговоре с «ФедералПресс» объяснила, почему не стоит брать на шопинг в качестве советчиков друзей или подруг.

По словам модного эксперта, если друзья, мужья или подруги не являются профессиональными стилистами, то дать ценный совет они вам не смогут. Что касается консультантов в магазине, то их задача — продать вещь, иногда не заботясь о том, на сколько она вам подходит.

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Прислушиваться к совету консультанта можно лишь в том случае, если вы уверены в его квалификации как специалиста.