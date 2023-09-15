Общество 15 сентября 2023, 14:52 Стилист Скорокосова посоветовала дополнить осенний образ головным убором и зонтом

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Осенью сделать свой образ более стильным можно с помощью ярких акцентов и аксессуаров. Об этом «ФедералПресс» рассказала стилист Ольга Скорокосова.

Она посоветовала выбирать одежду в серой, коричневой или бежевой гамме. Яркими же могут быть шарф или перчатки. Кроме того, не стоит в промозглую погоду отказываться от головных уборов. Стилист посоветовала бейсболки, капюшоны и шляпки.

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Наконец, отличным дополнением к образу будет зонт. Можно купить несколько вариантов под разные наряды.

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