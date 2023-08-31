31 августа 2023, 17:10
Стилист Скорокосова назвала офисную одежду трендом этой осени
Одним из главных трендов предстоящего осеннего сезона является офисная одежда. Об этом сообщила стилист Ольга Скорокосова в беседе с «ФедералПресс».
По словам модного эксперта, отлично дополнят образ расслабленные костюмы, приталенные силуэты жакетов и офисных пальто. Такая одежда в сочетании с белой сорочкой и галстуком придаст графичности осеннему образу.
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Кроме того, этой осенью особенно актуальны будут ажурные колготки, объемные кардиганы и джинсовые вещи.
Мода
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