Общество 04 декабря 2023, 18:42 Стилист Скорокосова: для межсезонья и зимы подойдут сумки из плотных материалов

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Сумки из плотных материалов в глубоких и насыщенных цветах отлично подойдут для межсезонья и зимы. Об этом сообщила стилист Ольга Скорокосова в беседе с «ФедералПресс».

По словам модного эксперта, сумки в светлых оттенках будут смотреться неуместно на фоне темной зимней одежды.

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Скорокосова также отметила, что в женском гардеробе должно быть как минимум по три сумки на каждое время года, поскольку именно этот аксессуар обеспечивает вариативность образам.