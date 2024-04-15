Общество 15 апреля 2024, 14:04 Стилист Скорокосова: ажурные платья с базовыми кроссовками — актуальное сочетание весны-2024

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Ажурные платья с простыми базовыми кроссовками такого же оттенка — актуальное сочетание весны и лета 2024 года. Об этом рассказала стилист Ольга Скорокосова в беседе с «Москвой 24».

Еще один удачный вариант — серебристая спортивная обувь с одеждой из денима. Эксперт посоветовала носить платья с грубыми сандалиями и балетками.

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Специалист также напомнила о способности кроссовок визуально укорачивать ногу. Исправить это помогут удлиненные юбки, передала «Вечерняя Москва».