Общество 12 марта 2024, 18:27 Стилист Скороходова рассказала, что длинные волосы без укладки добавляют женщине возраст

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Стилист Анна Скороходова в беседе с изданием «Москва 24» посоветовала женщинам после 40 лет делать укладку на длинные волосы. По ее словам, некоторым представительницам прекрасного пола прямые длинные волосы лишь добавляют возраста.

«Особенно если нет никакой стрижки и локоны просто свиваются как они есть. Длинные волосы требуют правильного ухода. Поэтому, если вы их носите, обязательно сделайте какую-нибудь модельную стрижку, например каскад», — сообщила эксперт.

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Неуложенные пряди могут создать неухоженный вид, стрижка боб — прибавить не менее пяти лет. Такой тип стрижки, как заметила Скороходова, убивает в женщине всю нежность и легкость.