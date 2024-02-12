Общество 12 февраля 2024, 16:27 Стилист Скороходова предостерегла от сочетания черного и голубого цветов в одежде

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Считается, что черный цвет — универсальный, и его можно сочетать с любым оттенком, но есть и провальные варианты. Об этом «Москве 24» рассказала стилист Анна Скороходова.

По ее словам, черный — привлекающий внимание цвет, и ему в партнеры нужно выбирать равноценное сочетание. Поэтому нежные и романтичные голубые или нежно-мятные оттенки с ним смотрятся нелепо.

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«У нас будет получаться нелепый образ, где ведущим является черный цвет с непонятными женственными романтичными вставками. Эти нежные краски будут смотреться водянисто и блекло», — отметила стилист.

Она также посоветовала не надевать вместе серый и коричневый. Такое сочетание делает образ неряшливым и как будто грязным.

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