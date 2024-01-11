11 января 2024, 13:33
Стилист Скороходова посоветовала женщинам старше 50 не носить устаревшие фасоны зимних ботинок
Стилист Анна Скороходова рассказала, какую обувь не следует носить женщинам старше 50 лет. Эксперт посоветовала отказаться от очень узких сапог на низкой платформе, мокасин, ботфортов и туфель на высоком каблуке, сообщила «Москва 24».
По мнению имиджмейкера, в таком возрасте не подойдут и зимние ботинки устаревших фасонов с зауженной фактурой: черные, кожаные и с меховой подкладкой.
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Специалист рекомендовала присмотреться к вариантам из нубука. Жительницам города, где нет экстремальных морозов, можно выбрать кроссовки на меху.
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