Общество 11 января 2024, 13:33 Стилист Скороходова посоветовала женщинам старше 50 не носить устаревшие фасоны зимних ботинок

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Стилист Анна Скороходова рассказала, какую обувь не следует носить женщинам старше 50 лет. Эксперт посоветовала отказаться от очень узких сапог на низкой платформе, мокасин, ботфортов и туфель на высоком каблуке, сообщила «Москва 24».

По мнению имиджмейкера, в таком возрасте не подойдут и зимние ботинки устаревших фасонов с зауженной фактурой: черные, кожаные и с меховой подкладкой.

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Специалист рекомендовала присмотреться к вариантам из нубука. Жительницам города, где нет экстремальных морозов, можно выбрать кроссовки на меху.