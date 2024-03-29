Общество 29 марта 2024, 12:14 Стилист Скороходова посоветовала отказаться от пудры и плотного крема после 50 лет

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После 50 лет кожа у женщина становится менее эластичной, поэтому нужно менять декоративную косметику, чтобы не прибавлять себе возраст макияжем. Об этом «Москвк 24» рассказала стилист Анна Скороходова.

Она объяснила, что не стоит использовать плотный тональный крем и пудру, которые лишь подчеркнут морщины. Лучше перейти на более легкие текстуры. Например, лучшим выбором будет легкий BB-крем или тональные флюиды, передала «Вечерняя Москва».

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Кроме того, рекомендовала отказаться от черной подводки, которая тоже может визуально старить лицо. Наконец, лучше использовать перламутровые тени бежевых оттенков и легкие румяна.

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