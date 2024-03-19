Общество 19 марта 2024, 14:50 Стилист Скороходова порекомендовала женщинам старше 50 лет не носить обтягивающие джинсы

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Стилист Анна Скороходова в беседе с «Москвой 24» посоветовала женщинам старше 50 лет не носить джинсы с низкой посадкой и большим количеством декоративных элементов.

Также, по словам эксперта, излишне обтягивающие модели могут подчеркнуть недостатки фигуры. Множество декоративных элементов лишь утяжеляют образ и делают его более неряшливым.

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«Аппликации, вышивки, какие-то заклепки, молнии способны добавить неряшливости образу, и он будет смотреться чересчур молодежно», — сказала Скороходова.

Женщинам постарше лучше миксовать джинсы с базовыми вещами, такими как белые футболки, рубашки, жакеты.