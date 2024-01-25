Общество 25 января 2024, 12:08 Стилист Скороходова назвала платья в стиле невесты трендом весны-лета 2024 года

Читать 360tv в

Стилист Анна Скороходова рассказала о главных трендах предстоящего сезона. Весной-летом 2024 года популярностью будут пользоваться элегантность и простота, отметила эксперт в беседе с «Москвой 24».

Она посоветовала обратить внимание на платья в стиле невесты длины миди. Сейчас такая одежда представлена в магазинах обычных брендов. По словам имиджмейкера, торжественный наряд необходимо разбавить более простыми и базовыми вещами.

Реклама

Скороходова добавила, что в моду войдут объемные костюмы, геометричные формы в образе и топы с открытыми плечами.