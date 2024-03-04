Общество 04 марта 2024, 19:06 Стилист Скороходова назвала косухи и кожаные плащи главным весенним трендом верхней одежды

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Этой весной стоит пополнить свой гардероб кожаными плащами и объемными косухами. Об этом «Москве 24» рассказала стилист Анна Скороходова.

Она посоветовала присмотреться к теплым оттенкам в верхней одежде. Стильно и уместно будет выглядеть пальто или плащ коричневого ли оранжевого цвета. У одежды из кожи больше вариантов расцветок.

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«Цвет может быть бордовый, вишневый, шоколадный, коричневый, глубокий черный или сапфировый», — отметила стилист.

Она также порекомендовала покупать не приталенные, а более объесные варианты косух. В тренде потертости и множество ремней.

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