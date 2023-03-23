Общество 23 марта 2023, 15:04 Стилист Селена Сафарова рассказала, с чем носить рваные джинсы в новом сезоне Unsplash

Читать 360tv в

Рваные джинсы по-прежнему остаются в моде, в новом сезоне они не потеряют своей актуальности. Об этом Gazetametro.ru рассказала стилист Селена Сафарова.

При выборе джинсов важно помнить, что дырки должны оголять ноги не где угодно, а в выгодных местах. Причем размер потертостей может быть разным. Допускаются как совсем небольшие, так и огромные.

Реклама

Еще один важный момент — рваные джинсы не должны тянуться. Красивые и стильные дыры появляются на плотной ткани.

Реклама

Как добавили «Дни.ру», сочетать джинсы можно с разной одеждой в зависимости от итогового желаемого образа. Ультрамодно будет смотреться тотальный джинсовый лук. Для более повседневного — можно добавить максимально нейтральную одежду, потому что акцент уже будет сделан на штаны.

Чтобы добавить себе немного дерзости, джинсы можно сочетать с потертой байкерской курткой. Также к ним подойдет совершенно разная обувь: от кроссовок до туфель на каблуках.

Авторы: