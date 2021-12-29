Стилист рассказала, в каких нарядах не нужно встречать Новый год

Россиян призвали не надевать свитера с оленями и кружевные платья во время празднования Нового года. С некоторыми советами по актуальному стилю выступила стилист Ольга Ким, сказав, что эти образы менее всего актуальны для наступающего праздника.

В беседе с «Лентой.ру» стилист Ольга Ким отметила, что вещи с пайетками всегда подойдут для новогодней ночи, вне зависимости от веяний моды. Однако классическими стали далеко не все привычные нам образы, в которых принято встречать Новый год.

«Я бы отказалась от веселеньких свитеров с оленями. Если хочется чего-то такого домашнего я бы порекомендовала заменить на однотонный свитер крупной вязки», — сказала Ольга.

Кроме этого, стилист порекомендовала отказаться от платьев с кружевом. По ее словам, актуальны такие наряды были несколько лет подряд. Однако теперь пора постепенно про них забывать. Хотя некоторые виды кружева могут все равно подойти к тому или иному мероприятию, отметила стилист. Помимо этого, Ольга Ким посоветовала отказаться от платьев-футляров и заменить их изделиями из полупрозрачной ткани. Например, из органзы, которая будет очень актуальной в наступающем году.