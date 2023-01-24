Общество 24 января 2023, 18:38 Стилист рассказала о правилах удачных покупок во время распродаж Стилист Юлия Зверева: на распродажах лучше всего покупать базовые вещи

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Многие люди во время действия распродаж в магазинах одежды теряются и не знают, что лучше всего приобрести. О правилах таких покупок рассказала стилист Юлия Зверева в разговоре с News.ru.

По словам специалиста, во время действия скидок в первую очередь необходимо обратить внимание на базовые вещи. Так, покупка обыкновенной белой футболки никогда не будет лишней, ведь эту вещь можно сочетать с чем угодно.

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Также можно приобрести классическое пальто в бежевом цвете и тренч ниже колен — эта верхняя одежда не выйдет из моды и станет отличным вложением денег. Кроме того, стилист посоветовала приобретать на распродажах классические рубашки прямого кроя, брючные костюмы, сумки, ремни и лодочки в белом или черном цвете.

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