29 декабря 2022, 13:11
Стилист рассказала о бюджетных вариантах создания новогоднего образа
Добавление аксессуаров поможет создать новогодний образ без лишних затрат
Многие россияне задолго до наступления Нового года начинают подбирать запоминающийся наряд для праздника, однако этот процесс довольно длительный и зачастую хлопотной. Без лишних затрат и стресса оформить новогодний образ помогут различные аксессуары, рассказала стилист Марина Герман Пятому каналу.
По словам эксперта, именно аксессуары способны из обычных повседневных вещей сделать по-настоящему стильный и новогодний образ. Так, к базовой рубашке и джинсам можно добавить нарядный ремешок, серьги со стразами или же стильную сумку. Все это поможет превратить привычную комфортную одежду в нарядный образ для встречи Нового года.
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По данным сайта kp.ru, также бюджетным вариантом для создания образа является частичное обновление одной вещи, например, блузки или брюк.
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Новый год
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