Общество 29 декабря 2022, 13:11 Стилист рассказала о бюджетных вариантах создания новогоднего образа Добавление аксессуаров поможет создать новогодний образ без лишних затрат freepik

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Многие россияне задолго до наступления Нового года начинают подбирать запоминающийся наряд для праздника, однако этот процесс довольно длительный и зачастую хлопотной. Без лишних затрат и стресса оформить новогодний образ помогут различные аксессуары, рассказала стилист Марина Герман Пятому каналу.

По словам эксперта, именно аксессуары способны из обычных повседневных вещей сделать по-настоящему стильный и новогодний образ. Так, к базовой рубашке и джинсам можно добавить нарядный ремешок, серьги со стразами или же стильную сумку. Все это поможет превратить привычную комфортную одежду в нарядный образ для встречи Нового года.

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По данным сайта kp.ru, также бюджетным вариантом для создания образа является частичное обновление одной вещи, например, блузки или брюк.

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