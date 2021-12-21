Стилист рассказала, какая верхняя одежда еще долго будет модной

При выборе зимней одежды важно ориентироваться не только на качество, но и на универсальность, поскольку она покупается сразу на несколько сезонов. О том, как угадать, какая модель будет оставаться актуальной долгое время, рассказала РИА ФАН стилист Кати Зобкова.

По словам специалиста, при выборе шубы важно обратить внимание на детали, так как огромные блестящие пуговицы, подстреленная длина и укороченные рукава ее сильно дешевят.

«При выборе шубы изначально человек должен определиться — отдать предпочтение натуральному меху или искусственному. Изделий из натурального меха великое множество: шубы из норки, соболя, песца или овчины. Окончательный выбор человек обычно делает исходя из размеров кошелька и собственных предпочтений. Но есть общие правила столь дорогостоящей покупки. Я призываю обратить внимание на фурнитуру и детали шубы. Безумно дешевят огромные блестящие пуговицы, подстреленная длина и силуэт „летучая мышь“ с укороченным рукавом», — подчеркнула стилист.

Зобкова добавила, что к моделям, которые всегда остаются в моде, можно отнести прямой крой, свободный силуэт и кокон. Чем больше модных деталей будет на изделии, тем быстрее оно выйдет из моды.

«Сейчас очень популярны шубы из искусственного меха „Тедди“, в народе этот материал нежно называют чебурашкой. Они не столько теплые, сколько красивые. „Тедди“ уже завоевали наши сердца, поэтому останутся с нами надолго. Сегодня можно отхватить подобную шубу даже из двух цветов», — сообщила она.

Также стилист посоветовала присмотреться к дубленкам из овчины ниже бедер, либо ниже коленей. Такой фасон будет актуальным еще много лет. При покупке пуховика лучше всегда брать свободный крой длины миди. Он не только хорошо согревает, но и никогда не выходит из моды, заключила специалист.