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    18 января 2021, 14:33

    Стилист рассказал об актуальных мужских стрижках

    Артур Блянихов

    Звездный стилист Антон Смок рассказал порталу News.ru о трендах в мужских прическах.

    «Актуальными будут удлиненные стрижки. Это скорее легкая небрежность, а не волосы до плеч. Длинные челки также не потеряют актуальность: их можно укладывать как текстурно набок или назад, так и прилизывать. Лично для меня тренд — это то, что объективно красиво», — признался Смок.

    Он заметил, что за последнее время сразу две российские знаменитости постриглись очень коротко, изменив имидж. Речь идет о певце Диме Билане и телеведущем Иване Урганте.

    Стилист добавил, что мужчинам не стоит бояться седины, однако есть некоторые исключения.

    «Если есть локальное поседение, то лучше подкрашивать, делать камуфляж, чтобы это выглядело лаконично», — продолжи собеседник издания.

    При этом он выступил резко против ярких окрашиваний. По его мнению, аккуратность и простота позволят больше выделиться.

    «Но цветное окрашивание может быть дополнением — например, вам нужно быть в образе один раз. Вы покрасились, неделю походили, свели цвет. Это не должно быть основой», — резюмировал специалист.