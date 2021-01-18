Стилист рассказал об актуальных мужских стрижках

«Актуальными будут удлиненные стрижки. Это скорее легкая небрежность, а не волосы до плеч. Длинные челки также не потеряют актуальность: их можно укладывать как текстурно набок или назад, так и прилизывать. Лично для меня тренд — это то, что объективно красиво», — признался Смок.

Он заметил, что за последнее время сразу две российские знаменитости постриглись очень коротко, изменив имидж. Речь идет о певце Диме Билане и телеведущем Иване Урганте.

Стилист добавил, что мужчинам не стоит бояться седины, однако есть некоторые исключения.

«Если есть локальное поседение, то лучше подкрашивать, делать камуфляж, чтобы это выглядело лаконично», — продолжи собеседник издания.

При этом он выступил резко против ярких окрашиваний. По его мнению, аккуратность и простота позволят больше выделиться.

«Но цветное окрашивание может быть дополнением — например, вам нужно быть в образе один раз. Вы покрасились, неделю походили, свели цвет. Это не должно быть основой», — резюмировал специалист.