Стилист рассказал, как повлиял коронавирус на моду

По ее словам, «как только прошла первая неделя, все стали смотреть прямые эфиры, как причесываться и делать макияж, поэтому нельзя сказать, что они не красятся, они целыми днями только сидят и красятся». А самый популярный запрос: «что носить дома, чтобы муж все-таки не ушел к концу карантина».

«Сегодня все лекции идут в том духе „как выглядеть красиво дома“ и „как разбавить досуг“. Мы уже делим образы на „для завтрака“, „почитать“, „для инстаграма“ и „для ужина“. А глобально сейчас женщины учатся делать все сами: пилить ногти, ставить гель-лак, рисовать брови. Я думаю, что это будет как в отпуске, когда у тебя есть возможность за собой ухаживать», — рассказала Дембикова.