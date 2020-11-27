Стилист представил масочные тренды зимы

Если выбор пал на голубые джинсы и черную футболку, то логично надеть черную маску — в цвет футболки. Как вариант еще можно рассмотреть белую, но с какими-нибудь черными элементами.

Если предпочитаете монохромный бежевый total look, тогда маска тоже должна быть бежевая или кремовая, бело-молочная.

Стоит обращать внимание и на ткань, из которой сделаны средства индивидуальной защиты. Сейчас их уже шьют из разнообразных материалов.

«На улице проще, наверное, ходить в неопреновых — они пропускают воздух, при этом еще и греют. Понятно, что в помещении в таких масках жарко», — отметила стилист.

На вечере под шелковое платье лучше всего подобрать маску соответствующей текстуры.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что нет смысла в тотальном масочном режиме в России. Локальные режимы вводят губернаторы каждого региона.