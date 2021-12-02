facebook_pixel
    02 декабря 2021, 11:33

    Стилист посоветовала обратить внимание на психологическое состояние тем, кому постоянно «нечего надеть»

    Стилист Шарлай: не стоит вытаскивать себя насильно в разнообразный и яркий гардероб

    Оксана Лавнюженко

    Стилист Анна Шарлай посоветовала тем людям, кто постоянно сталкивается с ощущением «нечего надеть», обратить внимание на свое психологическое состояние. По словам специалиста, разобравшись с этой проблемой, через некоторый период интерес к разнообразию в гардеробе вернется. Об этом написало издание «Слово и Дело».

    Стилист посоветовала обратить внимание на психологическое состояние тем, кому постоянно «нечего надеть»

    Шарлай отметила, что вместо попытки разнообразить свой гардероб, можно купить аналогичную вторую неприметную толстовку или свитер. Когда психологические проблемы разрешатся, тогда самое время задуматься о яркой одежде.

    «Я бы посоветовала людям, которые заметили, что „заблудились в трех соснах“ из джинсов, толстовки и куртки, хотя раньше такого не было, не вытаскивать себя насильно в разнообразный и яркий гардероб. Стоит разобраться: какие ситуации в жизни или проблемы забирают на себя много ресурсов? Дать себе на период решения этих вопросов время, может, купить аналогичную вторую неприметную толстовку или свитер, проявить к себе соучастие», — процитировал NEWS.ru слова Шарлай.

    Также стилист добавила, что необходимо прожить трудный период без спешки, а после можно вернуться к тем вещам, которые вы никогда не носили.