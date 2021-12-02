Стилист посоветовала обратить внимание на психологическое состояние тем, кому постоянно «нечего надеть»

Стилист Анна Шарлай посоветовала тем людям, кто постоянно сталкивается с ощущением «нечего надеть», обратить внимание на свое психологическое состояние. По словам специалиста, разобравшись с этой проблемой, через некоторый период интерес к разнообразию в гардеробе вернется. Об этом написало издание «Слово и Дело».

Шарлай отметила, что вместо попытки разнообразить свой гардероб, можно купить аналогичную вторую неприметную толстовку или свитер. Когда психологические проблемы разрешатся, тогда самое время задуматься о яркой одежде.

«Я бы посоветовала людям, которые заметили, что „заблудились в трех соснах“ из джинсов, толстовки и куртки, хотя раньше такого не было, не вытаскивать себя насильно в разнообразный и яркий гардероб. Стоит разобраться: какие ситуации в жизни или проблемы забирают на себя много ресурсов? Дать себе на период решения этих вопросов время, может, купить аналогичную вторую неприметную толстовку или свитер, проявить к себе соучастие», — процитировал NEWS.ru слова Шарлай.

Также стилист добавила, что необходимо прожить трудный период без спешки, а после можно вернуться к тем вещам, которые вы никогда не носили.